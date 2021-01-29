Третью вакцину от COVID-19 одобрили в ЕС

В ЕС ожидают, что к июню-августу в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

Европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

ЕМА рекомендовал предоставить условное разрешение для продажи вакцины AstraZeneca для профилактики коронавирусной инфекции у людей в возрасте от 18 лет. Это третья вакцина от COVID-19, рекомендованная к разрешению регулятором, - сообщили в ЕМА.

Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, стала третьим по счету препаратом, одобренным к использованию в ЕС после вакцин компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.

Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к июню-августу в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

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