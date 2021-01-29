Внедорожник врезался в крыльцо мечети в Алматы

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ДТП произошло на пересечении улиц Розыбакиева и Жандосова.
В Алматы внедорожник врезался в крыльцо мечети, передает корреспондент zakon.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Розыбакиева и Жандосова. Автомобиль Land Rover Range Rover, двигаясь по ул. Розыбакиева в южном направлении вверх, через полосу встречного движения вылетел с дороги, выехал на тротуар, после чего врезался в крыльцо мечети.
В результате ДТП пострадал водитель внедорожника.
Как выяснилось позднее, водителю Land Rover стало плохо, из-за чего он потерял управление.
По счастливой случайности на его пути не оказалось ни встречных автомобилей, ни пешеходов.
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