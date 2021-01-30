В Нур-Султане рабочий погиб на стройке, сорвавшись с 11-го этажа

Родственники погибшего уверяют, что на объекте не соблюдают элементарные правила безопасности.

Рабочий погиб на стройке, сорвавшись с 11-го этажа, передает zakon.kz.

Как сообщает ktk.kz, на одной из столичных строек 29 января произошло ЧП. 25-летний мужчина сорвался с 11-го этажа и разбился насмерть. Родственники погибшего уверяют, что на объекте не соблюдают элементарные правила безопасности.

Он был старшим сыном в своей семье, обеспечивал родителей. В столицу приехал, чтобы нормальную работу найти. Вы сами посмотрите, тут нет никакой техники безопасности. Он должен был только на первом этаже работать, у него разрешения не было наверх подниматься. Почему его туда отправили? Я уже три часа тут хожу, ко мне никто так и не подошел ни соболезнования выразить, ни объясниться. Саби Куанышбаев

Очевидцы утверждают, что мужчина сорвался вниз вместе с опалубкой, никаких спасательных сетей вокруг строящейся многоэтажки якобы не было. Однако одну подобную конструкцию можно разглядеть – она висит у окна в собранном виде. Всего на этом объекте трудятся 60 человек. Всех сразу после трагического инцидента отпустили по домам. Сам застройщик с обвинениями в нарушении техники безопасности не согласен, но готов нести ответственность, в случае, если вина компании будет доказана.

Спасательные сети здесь были. После того как строители заканчивают один этаж, они их собирают и заново возводят. Мы никого силой работать не заставляем, бригада сама должна этим заниматься. Теперь следствие будет разбираться во всех деталях. Со своей стороны мы готовы нести ответственность и окажем помощь семье погибшего. заместитель директора строительной компании Ерлан Алиев

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!