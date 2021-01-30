Число рейсов из Москвы в Нур-Султан сокращает "Аэрофлот"

Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

"Аэрофлот" временно вносит изменения в программу международных регулярных рейсов, сообщает zakon.kz.

С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полетов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки, - говорится в сообщении авиакомпании.

В частности, рейсы из Москвы в Нур-Султан будут выполняться два раза в неделю - в субботу и воскресенье (SU1956/1957).

Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы, либо произведен возврат денежных средств за неиспользованный перелет в соответствии с формой оплаты и действующими правилами, - добавили в "Аэрофлоте".

27 января "Аэрофлот" продлил закрытие рейсов из Москвы в семь городов Казахстана: Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганда, Костанай и Шымкент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!