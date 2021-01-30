20 санитарных постов установят в Павлодарской области

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев.

В Павлодарской области установят 20 санитарных постов, сообщает zakon.kz.

Павлодарская область находится в "красной зоне" по заболеваемости коронавирусной инфекцией, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана. С 1 января текущего года в области зарегистрировано 3714 случаев КВИ. 29 января была достигнута рекордная цифра по заболеваемости – 296 случаев. В "красную зону" вошли 9 районов и 3 города области. главный государственный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев

По его словам, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, на сегодняшний день принят ряд мер, соответствующих критериям ограничения работы социально-экономических объектов для красной зоны.

Это - локдаун выходного дня, работа по удаленной системе 80% коллективов, ограничение графика работы социально-значимых объектов с целью предупреждения массового скопления людей, дистанционное обучение школьников, ограничение передвижений людям старше 65 лет и другие. С 23 января внесены дополнения о приостановлении межобластных, внутриобластных, междугородних (за исключением Аксу-Павлодар-Аксу объединенный с маршрутом Павлодар-Аксу-Павлодар), межрайонных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок, - перечислил главсанврач.

Также он отметил, что рекомендовано усиление мер по проведению санитарной и дезинфекционной обработки всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин лифтов, организаций и других общественных мест с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67.

В 4-х районах области – Успенском, Иртышском, Майском и Железинском вынесены постановления об установке 10 санитарных постов и ограничении передвижения: в Иртышском районе – санпост в с. Иртышск будет установлен с 31 января по 14 февраля; в Майском районе – в селах Коктобе и Кентубек (передвижение с 7:00 до 20:00 со справками, в т.ч. и в пешем порядке) с 29 января по 12 февраля; в Железинском районе – с 1 по 15 февраля в селах Железинское и Башмачное; в Успенском районе – 4 санпоста будут установлены в селах Галицкое, Коныр-узек, Козыкеткен, и Константиновка; в районе Аккулы – установлен пока 1 санпост в районном ценре, - перечислил он.

В целом, по словам Алиева, по области планируется установить 20 санитарных постов, где будет проводиться термометрия, осмотр на предмет симптомов вирусных инфекций, и передвижение, соответственно, будет осуществляться по пропускам, по справкам, с ограничением по времени для физических лиц, за исключением спецслужб.

Он обратил внимание на то, что по всей области будет усилен контроль за исполнением режима ограничительных мероприятий, в том числе на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, а также работа участковой службы будет ориентирована на выявление анонимных семейных, коллективных мероприятий. Мониторинговым группам рекомендовано обеспечить контроль за заболевшими и за контактными по соблюдению карантинных мер.

Также будет усилен контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований домашнего карантина. Людям старше старше 65-ти лет (за исключением случаев необходимости) рекомендуем ограничить передвижение по улицам. Также при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103 и мобильной бригады РБ. Батырбек Алиев

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