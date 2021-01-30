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Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Фото: pixabay.com 30 января 2021, 01:40

Эпицентр землетрясения расположен в 517 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло недалеко от Алматы, сообщает zakon.kz.

29 января в 22:49:41 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 517 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Отмечается, что энергетический класс землетрясения - 10,1, магнитуда MPV - 4,4.

Координаты эпицентра 41.53° с.ш. 71.03° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - уточнили в ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

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