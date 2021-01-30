Где искать средство для долголетия

Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака можно, добавляя в пищу одну специю.

Средство для долголетия посоветовали искать на кухне среди приправ, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака можно, добавляя в пищу одну специю. Отмечается, что она есть на большинстве кухонь. При этом многие и не задумываются, что секрет долголетия у них под рукой.

Речь о популярной специи под названием куркума. Дело в том, что в ней содержится вещество, известное как куркумин. Этот элемент убивает раковые клетки в организме и предотвращает их стремительный рост. Особенно эффективно куркума борется против раковых клеток в кишечнике, груди, желудке и коже. Отмечается, что от онкологии защищают и другие популярные специи. Речь идет о имбире и черном перце.

Говоря о куркуме, специалисты отмечают, что специя также снижает риск деменции. В частности, тот самый куркумин предотвращает образование бляшек в головном мозге, что является одним из признаков болезни Альцгеймера.

Кроме того, куркумин усиливает функцию эндотелия. Это клетки, выстилающие кровеносные сосуды. Так называемая эндотелиальная дисфункция связана с риском сердечных заболеваний, так как она включает способность регулировать кровяное давление, свертываемость крови и различные другие факторы.

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