Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира

Инициатор выдвижения утверждает, что BLM призвало к системным изменениям в мире и заставило другие страны помимо США бороться с расизмом.

Движение Black Lives Matter (BLM, "Жизни чернокожих важны") было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает zakon.kz.

С такой инициативой выступил депутат парламента Норвегии Петтер Эйде, передает The Guardian.

Парламентарий подчеркнул, что BLM призвало к системным изменениям в мире и заставило другие страны помимо США бороться с расизмом.

Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся не только в Америке, но также и в Европе и Азии, это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они (активисты) добились огромного успеха в повышении глобальной осознанности и осведомленности о расовой несправедливости. депутат парламента Норвегии Петтер Эйде

Эйде, который ранее номинировал на премию правозащитников из России и Китая, сказал, что еще одна вещь, которая произвела на него впечатление в движении Black Lives Matter, заключалась в том, что "им удалось мобилизовать людей из всех групп общества".

Движение Black Lives Matter было основано в 2013 году в ответ на оправдательный приговор в США человека, застрелившего Трейвона Мартина. Он получил более широкое признание в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна и Эрика Гарнера и стал источником серии глобальных протестов в 2020 году после смерти Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор.

Нередко демонстрации перерастали в погромы. Дело доходило до поджога полицейских участков и сноса памятников историческим личностям. Среди "пострадавших" - скульптура первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

После инаугурации Джо Байдена активисты Black Lives Matter жгли американские флаги в Денвере, громили офисы Демократической партии в Портленде, сносили заборы в Сакраменто.

Крайний срок подачи заявок на Нобелевскую премию мира истекает 1 февраля, к концу марта комитет составит шорт-лист. Победителя определят в октябре, церемония награждения назначена на 10 декабря.

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