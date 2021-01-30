Шымбулак примет чемпионат мира по фристайлу

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Китае, но власти КНР в рамках борьбы с коронавирусом запретили все международные соревнования.

В Алматы пройдет чемпионат мира по фристайлу. В него войдут могул и акробатика, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, чемпионат пройдет в период с 8 по 11 марта.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) направила письмо в адрес Национальной лыжной ассоциации РК. Соревнования пройдут в дополнение к запланированным финальным этапам Кубка мира (13-14 марта).

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Китае в рамках предолимпийской недели, но власти КНР в рамках борьбы с коронавирусом запретили все международные соревнования в стране. Затем ЧМ переехал в Калгари, но канадцы также из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации отказались его проводить.

Горнолыжный курорт "Шымбулак" уже дважды принимал этапы Кубка мира FIS. Спортивный сезон 2020/2021 - квалификационный период, в котором спортсмены зарабатывают квоты на участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

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