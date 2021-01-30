Чехия закрыла границы для иностранцев

Теперь в страну разрешен въезд только в случае крайней необходимости.

Правительство Чехии с 30 января закрывает границы республики для иностранных граждан из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как сообщило "Чешское радио", теперь в страну разрешен въезд только в случае крайней необходимости.

Въезд разрешили иностранным студентам, проходящим обучение в Чехии, а также тем, кто работает или имеет разрешение на проживание в республике. Исключения делаются для поездок с целью посещения близких родственников, получения медпомощи, участия в свадьбах и похоронах.

Исключение также распространяется на водителей фур, которые обеспечивают перевозку грузов для снабжения населения.

Мера будет действовать до 15 февраля.

По количеству заражений коронавирусом на душу населения за последние 14 дней по Евросоюзу Чешская Республика занимает третье место за Португалией и Испанией. По количеству умерших Чехия тоже третья.

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