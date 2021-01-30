Минздрав назвал число заболевших коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 185 369 случаев. Выздоровели – 167 047 человек.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 января 2021 года в Казахстане сообщил Минздрав, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 185 369 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 22111 (+139), в городе Алматы – 21897 (+90), в ВКО - 20080 (+67), в Атырауской области – 15967 (+31), в Карагандинской области – 13705 (+81), в Павлодарской области – 13112 (+267), в ЗКО – 10873 (+91), в СКО – 10773 (+115), в Акмолинской области – 10566 (+205), в Костанайской области – 10119 (+110), в Алматинской области – 9155 (+83), в городе Шымкент – 5852 (+17), в Жамбылской области – 5543 (+27), в Туркестанской области – 4065 (+19), в Мангистауской области – 4025 (+11), в Актюбинской области – 3932 (+6), в Кызылординской области – 3594 (+11). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 102, в городе Алматы - 153, в городе Шымкент - 4, в Акмолинской области - 104, в Актюбинской области - 7, в Алматинской области - 125, в Атырауской области - 200, в ВКО - 32, в Жамбылской области - 13, в ЗКО - 54, в Карагандинской области - 67, в Костанайской области - 167, в Мангистауской области - 3, в Павлодарской области - 275, в СКО - 83, в Туркестанской области - 63.

Всего в стране выздоровели – 167 047 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!