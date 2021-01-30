В Португалии приняли закон об эвтаназии

Согласно закону, на эвтаназию могут претендовать лица старше 18 лет.

Парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии, сообщает zakon.kz.

В поддержку этого документа проголосовали 136 депутатов, против были 78, четыре воздержались, передает ТАСС.

Пациентам, которые решатся на этот шаг, предстоит доказать, что они длительное время страдают от невыносимых болей. Одним из условий станет согласие со стороны психиатра и других медиков, которые должны будут давать оценку здоровью заявителя. Больные не могут самостоятельно попросить о смерти: заявка будет подаваться через врача.

Согласно закону, на эвтаназию могут претендовать лица старше 18 лет.

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