Два человека скончались от пневмонии за сутки в Казахстане

Приложение zakon.kz
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На 28 января 2021 года зарегистрировано 70 случаев заболевания.
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 января 2021 года, сообщает zakon.kz.
По данным Минздрава РК, на 30 января лечение от КВИ продолжают получать 27 403 человек (15 787 КВИ+ и 11 616 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 430 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 973 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
• в тяжелом состоянии – 265 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент;
• на аппарате ИВЛ - 43 пациента.
На 28 января 2021 года зарегистрировано 70 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 95 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 47 787, случаев с летальным исходом - 566, всего выздоровели – 35 605 человек.
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