Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира

Решение WBA было основано на внутренних правилах.

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов был лишен звания "регулярного" чемпиона мира в первом тяжелом весе, сообщает zakon.kz.

Чемпионом мира WBA Regular в этой категории Всемирная боксерская ассоциация объявила бывшего "временного" чемпиона, бельгийца Рияда Мерхи.

В своем следующем бою он должен будет сразиться с кубинским боксером Юниэром Дортикосом. Сторонам дано 30 дней на переговоры, - говорится в сообщении Sports.kz.

Ранее WBA назначила Мерхи обязательным претендентом Шуменова, однако стороны так и не пришли к соглашению. 29 января Бейбут должен был сразиться с американцем Рафаэлем Мёрфи в Голливуде, штат Флорида, США, однако по непонятным причинам казахстанский боксер снялся с боя.

Шуменов не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в столице Казахстана нокаутировал турка Хизни Алтункаю.

Решение WBA было основано на внутренних правилах. Шуменов не защищал свой титул более тридцати месяцев, несмотря на запросы WBA принять участие в любой из многочисленных возможностей, которые мы ему предоставляли, — говорится в постановлении Ассоциации.

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