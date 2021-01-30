Казахстан: Уходящая неделя в цитатах

В условиях пандемии беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни Бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес.

Немало интересного прозвучало на уходящей неделе с высоких трибун. zakon.kz подготовил подборку наиболее запомнившихся гражданам цитат.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

- Кризис вновь показал, что в условиях новой реальности жить нужно по средствам. …Администраторами бюджетных программ планируются ненужные проекты, готовятся за десятки и сотни миллионов ТЭО и ПСД с раздутой сметой. Затем припирают Минфин к стенке: "деньги на ПСД потрачены, дайте деньги на сам объект". Так дело не пойдет.

- Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных органов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 миллионов тенге в год.

- Ко мне поступает множество жалоб от предпринимателей на частных владельцев подъездных путей к железнодорожным линиям. Пишут, что невозможно получить разрешение на проезд подвижного состава, а альтернативных путей нет. При приватизации этих участков ждали здоровой частной инициативы, а получили неуправляемого монополиста.

- С проникновением цифровых сервисов в нашу жизнь возрастают риски утечки персональных данных. Именно поэтому до конца текущего года следует принять необходимые изменения в законодательство о персональных данных и их защите.

- Начата практическая реализация моей инициативы по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий казахстанцев. Теперь необходимо принять действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости. Важно ограничивать спекулятивные операции на рынке.

- Зачастую в медучреждениях говорят – лекарств нет, и людям, в том числе из малообеспеченных групп, приходится приобретать их за свой счет. В то же время, по отчетам чиновников, проблем нет, все закуплено и осваивается на 100%. Генеральной прокуратуре уже поручено провести выборочные проверки по данному вопросу. По ее результатам надо принять меры к виновным лицам.

- Наиболее действенной и системной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация. Это не значит, что будет проводиться насильственная вакцинация, как утверждают некоторые провокаторы. Но люди должны понимать, что вакцинация – это выход из тяжелейшего положения. Важно создать все условия для ее качественного проведения. …Я привьюсь именно казахстанской вакциной.

- По качеству учебников есть вопросы. На сегодня в школах используются учебники по истории нашей страны и мира, где можно увидеть множество разночтений. Я сам читал некоторые учебники и удивляюсь их низкому качеству. Исторические события и факты должны доводиться до учащихся без искажения.

Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин

- Конечно, работать с данными, осуществлять обмен ими должны законопослушные сотрудники, которые, что называется, "не сольют" такую информацию преступникам. Сегодня в сельском хозяйстве на крупный рогатый скот чипы ставят. В результате, скотокрадство сильно уменьшилось. А у нас автомобили исчезают… Не иголка же в стоге сена.

P. S. Согласно данным МВД, за последние 15 лет в Казахстане было угнано 40 303 автомашины, из которых найдено и возвращено владельцам 26 079, не найденными остаются 14 224. Из найденных, в странах СНГ обнаружено всего лишь 223 автомашины, а возвращено в Казахстан – 66. По словам Нигматулина, необходимо навести порядок с утечкой персональных данных на автомобили, находящихся в системе МВД.

Глава Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев

- Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненных. Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе.

- В условиях пандемии, когда народ возлагал надежды на тех, кому делегированы властные полномочия, отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни Бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес, занявшись хищением бюджетных средств и получая на системной основе взятки. Обогащение на горе своего народа равносильно предательству и убийству.

- Мы должны понимать, что исключительно ограничительными мерами не сможем изменить порочную психологию чиновников, обусловленную стремлением к роскошному образу жизни. Семейные фотографии с фешенебельных курортов, шопинг в дорогостоящих брендовых магазинах, люксовые аксессуары, шкуры краснокнижных животных и представительские автомобили – все это в мгновение ока становится достоянием социальных сетей и закономерно вызывает критику граждан.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Жандарбек Бекшин

- К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть...

Подготовила Торгын Нурсеитова

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