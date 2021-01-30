Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Нур-Султан и Алматы вернулись в "желтую" зону

Фото: Хабар 24 30 января 2021, 10:11

В "красной" зоне осталось 5 регионов.

В "желтой" зоне по распространению коронавируса находятся пять регионов, сообщает zakon.kz.

МВК опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января.

На сегодняшний день ситуация выглядит таким образом:

В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬13
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Эколог заявил, чтоволков в СКО истребили
Для Навального попросили наказание в виде 3,5 лет колонии