Казахстанский боксер выиграл бой за три титула

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Бой, рассчитанный на десять раундов, закончился победой Ахмедова единогласным решением судей.
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов одержал победу над представителем Нидерландов Стивеном Даньо, сообщает zakon.kz.
Их поединок пошел в Куэрнаваке (Мексика). На кону стояли сразу три пояса в первом среднем весе - WBA Continental, NABF и WBC Francophone, передает Sports.kz.
Бой, рассчитанный на десять раундов, закончился победой Ахмедова единогласным решением судей.
Ахмедов, которому на днях исполнится 23 года, завоевал три пояса и одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере. Даньо потерпел четвертое поражение в профи.
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