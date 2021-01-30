Гламурные старушки в Instagram учат не бояться пенсии

Возраст — это всего лишь цифры.

Все привыкли к тому, что популярные инстаблогеры сплошь 20-летние красотки с потрясающей фигурой, одетые в шмотки от самых модных брендов, сообщает zakon.kz.

Но, как отмечает bigpicture.ru, звание гламурных див всея Instagram могут заслужить и дамы слегка за 60.

64-летняя Лин Слейтер — профессор Фордхемского университета в Нью-Йорке, но широкой публике она больше известна как модель и модный блогер. Назвать эту стильную женщину бабушкой просто язык не поворачивается. Лин Слейтер к своему возрасту относится спокойно, не воспринимает его как какие-то рамки. Сейчас она кумир не только для людей старшего поколения, но и для молодежи.

Аккаунт Лин Слейтер — не исключение, а скорее тенденция. Все чаще пожилые люди заявляют о себе в соцсетях с утверждением, что возраст — это всего лишь цифры.

Эти женщины — послы возраста, — утверждает фотограф и журналист Ари Сет Коэн. По его мнению, они постепенно меняют отношение общества к старости. — Изменилось само понятие того, как должна выглядеть пожилая женщина. Если женщина в юности была стильной, таковой она и останется.

Возраст больше диктует распорядок жизни. Физическое и финансовое состояние, интеллект сейчас имеют гораздо большее влияние.

Женщина за 50 теперь может быть не просто матерью или бабушкой. Она может быть предпринимателем, мотоциклистом, марафонским бегуном. Ее образ жизни определяется не возрастом, а интересами, — говорится в исследовании Elastic Generation.

В 2017 году интерес публики вызвала 83-летняя Дори Джейкобсон, которая некогда была "зайчиком" Playboy. В своем почтенном возрасте она стала моделью кружевного белья. Джейкобсон призывает людей порвать со стереотипами о том, как следует одеваться женщинам в возрасте.

Наконец-то мир моды начинает меняться. Дизайнеры стали признавать разнообразие не только цвета кожи, но и возрастов. Мэй Маск выступает моделью для Concept Korea, Ясмин Ле Бон позирует для Armani, и даже 65-летняя Изабелла Росселлини вновь вернулась на модный олимп, чтобы стать лицом Lancôme.

Правда, в исследовании Elastic Generation все же отметили, что эта тенденция носит поверхностный характер. Женщины старше 50 лет представлены в модной индустрии гораздо в меньшей степени, нежели хотелось бы. Согласно исследованию Bank of America Merrill Lynch, самой высокой покупаельной способностью обладают люди в возрасте от 50 до 70 лет. Ну а на подиумах в основном ходят 20-летние модели, а каждая женщина в возрасте на модном показе воспринимается как сенсация. Зато в соцсетях у них армия поклонников. Такое внимание этих женщин радует, но не всегда.

Постоянно пишут мужчины. Иногда меня это пугает. Я удаляю их сообщения, — говорит 60-летняя Ян Коррелл.

Тем не менее результат чаще всего положительный. Благодаря инстаграму у этих женщин появляется чувство солидарности, которое, возможно, отсутствовало в других аспектах их жизни. Не все живут в крупных городах, поэтому соцсети дают им в первую очередь социализацию, которая может привести к дружбе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!