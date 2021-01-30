Свыше 400 млрд тенге планируют привлечь на развитие туризма в Мангистауской области

Область входит в ТОП-10 перспективных туристических зон страны.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, были обсуждены вопросы строительства нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене мощностью до 1 млрд м3 газа, реконструкции существующих магистральных и распределительных газовых сетей региона.

В рамках обеспечения населения Мангистауской области питьевой водой осуществляется реконструкция и расширение опреснительного завода "Каспий" (производительность будет повышена до 40 тыс. м3/сутки), увеличение мощности "Каражанбас" на 17 тыс. м3/сутки, строительство опреснительного завода "Кендерли" мощностью 50 тыс. м3/сутки, который будет решать вопросы водообеспечения и города Жанаозен. Дополнительно будут построены новые сети водоснабжения и канализации, реконструированы КОС с доведением общей мощности до 70 тыс. м3/сутки.

В текущем году планируется завершить реконструкцию дороги "Актау - Форт Шевченко", будет построено 1,3 млн м2 жилья с подведением необходимых инженерных коммуникаций.

В марте 2021 года начнется рекультивация хвостохранилища "Кошкар-Ата". Проект будет завершен в течение трех лет и позволит решить экологическую проблему, связанную с размещением исторических отходов. Рассмотрены вопросы повышения продовольственной безопасности Мангистауской области.

В регионе реализуется ряд инвестиционных проектов АПК. Один из них - проект "Актау агро" по производству мяса птицы мощностью 5 тыс. тонн в год. Ввод запланирован на II квартал т. г. Реализация проекта позволит повысить обеспеченность региона в мясе птицы до 45%. Обсуждены вопросы обеспечения занятости и повышения доходов населения Мангистауской области, подготовки местных кадров для туристического сектора с учетом современных реалий рынка труда.

По итогам 2020 года инвестиции в основной капитал Мангистауской области выросли, в сравнении с 2019 годом, на 2,9% до 576,4 млрд тг. Объем строительных работ составил 206,3 млрд тг (+12,2%), введено 1,19 млн м2 жилья (+1,5%).

Мангистауская область входит в ТОП-10 перспективных туристических зон Казахстана.

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма достиг 71,8 млрд тг. В текущем году на развитие туристической инфраструктуры Мангистауской области планируется привлечь свыше 400 млрд тенге инвестиций.

Необходимо наращивать объемы привлечения инвестиций в новые проекты развития, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни и благосостояния населения, — сказал Мамин.

В рамках рабочей поездки Мамин проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау (отели, тематический парк развлечений под брендами Fairmont, Hilton, Aqualina Resort и др.), поручив обеспечить своевременное завершение строительства запланированной инфраструктуры.

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