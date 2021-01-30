Глава пресс-службы президента Кыргызстана задержан за вымогательство взятки

Начато досудебное производство.

По подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере задержан заведующий отделом информационной политики аппарата президента Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

По информации 24.kg, подозреваемый задержан в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти.

А.Н.С., злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении, — говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное производство.

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