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Мошенница завладела шубой пенсионерки в Кызылорде

Фото: vshubke.com 30 января 2021, 12:22

Цена шубы - 250 тыс. тенге

Мошенница, обманувшая пенсионерку задержана в Кызылорде, сообщает zakon.kz.

В Управление полиции города обратилась 73-летняя пенсионерка. В заявлении указано, что некая женщина обманным путем завладела ее норковой шубой стоимостью 250 000 тенге.

Стражи порядка разыскали мошенницу. Ею оказалась ранее судимая 37-летняя жительница области.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). пресс-служба МВД РК

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