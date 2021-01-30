Блогер-сноубордист прокатился полуголым в горах Кавказа

Ему пришлось извиняться.

Блогер, который в полуголом виде катался на горных лыжах на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, извинился перед жителями региона и туристами, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", он привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

В Instagram было размещено видео, в котором автор, блогер из Москвы, находился в общественном месте в непристойном виде. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". В свою очередь, блогер публично принес свои извинения, — отметили в МВД республики.

На видео молодой человек рассказывает, что является видеоблогером и приехал снять видео на курорт Архыз, где съезжает с горы на сноуборде в стрингах.

Прошу прощения у всех жителей КЧР и гостей курорта. Извините, пожалуйста, я больше так не буду, — сказал блогер.

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