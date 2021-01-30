15 грузовиков перекрыли трассу в Алматинской области

Причиной послужил неудачный разворот одной из машин. Последующая метель усугубила ситуацию.

15 грузовых автомашин вызволены из снежных заносов в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В ночь с 29 на 30 января 2021 года на 95 км автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык" образовалось скопление грузовых автомобилей.

Причиной послужил неудачный разворот одного из грузовиков. Последующая метель усугубила ситуацию.

Автодорога "Ушарал-Достык" закрыта из-за сильного ветра и плохой видимости для всех видов автотранспорта, с 22:30 29 января, однако грузовики попали на нее до закрытия. Машины направлялись со стороны станции Достык по направлению к городу Ушарал.

Силами спасателей ДЧС, дорожной службы ТОО "АБК-Автодор НС" и сотрудников полиции по состоянию на 6:00 30 января с помощью буксировки на очищенный участок дороги вызволили 15 грузовых автомашин. В салонах находились 20 человек. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС Алматинской области

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