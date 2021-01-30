Житель ВКО получил 40 часов работ за оскорбление полицейских

Пьяный муж избивал ее и пугал детей. Когда полицейские прибыли он стал нецензурно выражаться в их адрес.

Жителя ВКО приговорили к 40 часам общественных работ за оскорбление полицейских, сообщает zakon.kz.

Осенью на 102 позвонила женщина. Пьяный муж избивал ее и пугал детей. Когда полицейские прибыли он стал нецензурно выражаться в их адрес.

Стражи порядка пытались его успокоить, однако на замечания дебошир не реагировал. Суд приговорил мужчину к 40 часам общественных работ.

Сотрудниками службы пробации был направлен в местный исполнительной орган, где ему выделили объект для их выполнения.

Ежедневно по 4 часа он в день убирает снег помогая пожилым людям. заместитель начальника Департамента УИС по ВКО полковник юстиции Галымжан Балтабаев

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