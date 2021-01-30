Какие решения принимают страны в мире из-за коронавируса

В Италии планируют смягчить режим.

Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса в мире правительства продолжают принимают разные решения, сообщает zakon.kz.

К примеру, в Санкт-Петербурге частично смягчают карантинные ограничения.

Кафе, бары и рестораны смогут работать круглосуточно, разрешенная заполняемость в кинотеатрах, цирках и концертных залах будет увеличена до 50 процентов, открываются зоопарки и аквапарки, вновь заработают музеи, выставки, театры и ледовые катки. Трибуны на спортивных мероприятиях разрешат заполнять наполовину, но не более 15 тысяч человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса.

До 17 февраля запрещен въезд в Германию из Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР. Исключения предусмотрены для возвращающихся оттуда граждан Германии и иностранцев, имеющих вид на жительство в ФРГ - при условии, что они известят федеральную полицию Германии о предстоящем въезде как минимум за три дня.

А в Италии, несмотря на предостережения экспертов-вирусологов, власти намерены в понедельник, 1 февраля, смягчить противоэпидемический режим в ряде регионов. В 11 провинциях оранжевый уровень опасности будет изменен на желтый. В этих регионах, в частности, будут открыты предприятия общественного питания. В Италии за все время с начала эпидемии зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения, почти 88 тыс. человек скончались.

Чехия с 30 января закрыла границы для иностранцев.

Въезд на территорию страны разрешен только в случае крайней необходимости, в частности иностранцам, которые учатся, работают, имеют разрешение на проживание в Чехии, а также хотят посетить родственников, получить медицинскую помощь, приглашены на свадьбу или похороны, - отмечается в публикации.

Франция закрывает границы для всех стран, не являющихся членами Европейского Союза. Исключения будут сделаны только при наличии уважительных причин для въезда, которые необходимо доказать документально. Также ужесточаются противоэпидемические меры. В частности, будут закрыты торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров за исключением продуктовых магазинов. Полиции и жандармерии предписано усилить контроль за соблюдением санитарных правил.

В Казахстане на сегодняшний день всего в стране подтверждено 185 369 случаев заболевания.

В "красной" зоне страны находятся: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В этих областях предусматривают усиление ограничительных мер.

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