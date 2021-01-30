Лукашенко не хочет, чтобы его сын учился на Западе

На Западе готовят агентов влияния в нашем обществе - президент Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко возражает против того, чтобы его младший сын Николай уезжал учиться в западные страны, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), передает телеканал СТВ.

Я не хочу, чтобы мой ребенок, и вы, мои дети, учились на Западе. Это для западной экономики. Это не потому, что там на злобу вчерашнего дня. Нет. А потому, что так будет всегда. Они готовят агентов влияния в нашем обществе. И я ему сказал "нет". президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент также заявил, что не будет советовать сыну поступать в главный вуз страны - Белгосуниверситет.

Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу чисто эмоционально, чтобы говорили, что сын — в лучший вуз. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, но все зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться. президент Беларуси Александр Лукашенко

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