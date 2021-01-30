Яму, заполненную мертвыми собаками, нашли около Актау

Власти уже пообещали туши собак немедленно сжечь и уничтожить, а виновных наказать.

Захоронение бездомных собак в селе Акшукур нашел руководитель неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Facebook он опубликовал шокирующие фотографии.

Мое сердце сегодня разорвалось на части! Я не понимаю почему? Я не понимаю зачем? Какое кощунство и беспредел! Комментарии излишни. Фото и видео ужасны. руководитель "Эко Мангистау" Кирилл Осин

Он рассказал, что первый в Казахстане крематорий для животных появился именно в Актау. На него было потрачено почти пять миллионов тенге бюджетных средств.

Пока крематорий используют только сотрудники коммунальных служб для сжигания трупов бездомных животных. Но вскоре огненным погребением смогут воспользоваться и владельцы домашних питомцев. Ради этого даже планируют закупить специальные урны для праха домашних любимцев". Как говориться, тридцатка развитых стран мира была где-то рядом, - констатирует Кирилл Осин.

Он упомянул, что завершенное строительство скотомогильника в Тупкараганском районе разгрузит ситуацию с бродячими животными непосредственно там, но не решит проблемы в Актау.

В 2020 году завершена проектно-сметная документация на строительство современного скотомогильника в городе, на территории промышленной зоны №7. Проект включает в себя три биотермические ямы или так называемые ямы Беккера, патологическую комнату для исследования и крематорий. До конца февраля ожидается получение государственной экспертизы. Встает лишь вопрос строительства. Очень важно, чтобы областные акимат и маслихат на ближайшем уточнении бюджета нашли средства для строительства скотомогильника в Актау уже в этом году. руководитель "Эко Мангистау" Кирилл Осин

Власти уже отреагировали на его пост.

Из размещенных вами фотографий видно, что место, где на открытом воздухе были свалены туши бродячих собак, находится на территории "Кошкар-Ата" в селе Акшукур. Сообщаем вам, что это не соответствует требованиям, также туши собак будут немедленно сожжены и уничтожены, а виновные будут наказаны. Кроме того, сообщаем, что завершено строительство биотермального котла в районе сел Саин и Акшукур, куда планируется утилизировать туши бродячих собак и уже начался их прием. В дальнейшем территория (яма) между селом Акшукур и 43 км будет полностью сдана в эксплуатацию. пресс-служба акимата Тупкараганского района

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