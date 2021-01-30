Часть учеников вернется в школу в Атырауской области

Постановление вступает в силу с 00:00 1 февраля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области внес изменения в постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.

Разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Разрешается обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Разрешается комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном.

Разрешается штатное обучение для студентов I курсов организаций технического и профессионального образования (колледжей) и студентов I курсов высших учебных заведении.

Постановление вступает в силу с 00:00 1 февраля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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