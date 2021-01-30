Алматы в "желтой" зоне. Будет ли смягчен карантин

В городе идет постепенное снижение заболеваемости.

Карантинные меры могут смягчить в Алматы, сообщает zakon.kz.

Об этом Sputnik Казахстан сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов.

В случае снижения заболеваемости за сегодняшние сутки будет пересматриваться требование в отношении объектов. Также хотел пояснить, что при условии соблюдения домашней госпитализации, домашнего карантина люди с бессимптомным течением заболевания не будут госпитализированы в инфекционный стационар. Все зависит от самих жителей. При наличии возможности соблюдения карантина в домашних условиях, при исключении посещения общественных мест будет смягчаться это требование, - сообщил Байгабулов.

Он отметил, что в городе идет постепенное снижение заболеваемости.

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За вчерашние сутки было 90 случаев коронавирусной инфекции, позавчера – 122, а еще днем ранее – 138. То есть, начиная со среды, у нас идет снижение заболеваемости. Мы перешли из "красной" в "желтую" зону. 28 января вышло постановление главного государственного санитарного врача Алматы. Это повлияло на предпринимателей, чтобы повысить дисциплину, перейти на самоконтроль. Работа мониторинговых групп показала, что за эти дни уже меньше было нарушений со стороны предпринимателей, - сказал Байгабулов.

Если в дальнейшем за сутки будет наблюдаться снижение заболеваемости, и город останется в "желтой" зоне, то требования, которые были предусмотрены в постановлении главного санврача, будут пересмотрены в сторону смягчения.

В случае если будет наблюдаться сегодня всплеск заболеваемости вследствие несоблюдения карантинных мер, то требования не будут пересмотрены, - пояснил Байгабулов.

Ранее стало известно, что по постановлению главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, с 1 февраля планируется госпитализировать всех зараженных COVID-19 – с симптомами и без симптомов. Такое решение приняли, так как лица с бессимптомной формой не соблюдали карантинный режим и активно заражали окружающих. Байгабулов сообщил, что в отношении двух жителей Алматы материалы переданы в суд.

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