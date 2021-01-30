Пенсионера избили из-за семи тысяч тенге в ВКО

Злоумышленники проникли в дом мужчины в поисках денег.

В городе Риддер на оперативный канал "102" отдела полиции поступило сообщение от медсестры городской больницы о том, что в отделение травматологии обратился 70-летний житель города с телесными повреждениями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Уk.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО, на место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Потерпевший рассказал, что 14 января около 22 часов двое неизвестных мужчин в масках проникли в его дом и нанесли телесные повреждения, а после похитили денежные средства в сумме 7 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции г. Риддер совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции Департамента полиции ВКО были задержаны 33 и 44-летние жители города, которые дали признательные показания. Денежные средства и маски изъяты. пресс-служба ДП ВКО

Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания отдела полиции г. Риддер.

Начато досудебное расследование по ст.192 ч.3 УК РК (разбой).

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