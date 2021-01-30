Карагандинец убил собаку лопатой и сжег тело в печи

В полиции сообщили, что наказывать кочегара не будут.

В Караганде кочегар бизнес-центра убил собаку ударом лопатой и сжег, передает zakon.kz.

Как сообщается на одном из telegram-каналов города, следующим утром следы крови на снегу обнаружили арендаторы кабинетов этого бизнес-центра.

Это не просто бродячая собака. Ее кормили все арендаторы. Ей дали прозвище Пули, и посадили на цепь. У нее была будка, о чем есть фотодоказательства, - возмутились арендаторы.

Своих имен арендаторы не называют, поскольку боятся, что администратор здания может расторгнуть с ними договор об аренде помещений, поскольку арендодатель ранее выступала против проживания животного на территории коммерческого объекта. Под уговорами арендаторов она согласилась оставить собаку.

Эта собака появилась два года назад. Поскольку администратор возражала по поводу его проживания там, мы вышли на владельца здания и попросили у него разрешение оставить собаку. Он позволил, но с условием, чтобы животное не доставляло никому неудобств. Будку, цепь, регулярное питание мы обеспечили. Она была привита и стерилизована, - рассказали неравнодушные люди.

Также было отмечено, что в общий чат мобильного приложения WhatsApp, в котором состоят арендаторы здания, пришло сообщение, что собака была убита и сожжена. Следующим утром люди "подняли" из архива видеозаписи, которые были сняты уличными видеокамерами, установленными по периметру бизнес-центра.

На записи видны два кочегара. Один из них нес собаку без признаков жизни. И занес животное в кочегарку.

Мы осмотрели место вокруг будки. Там видны следы крови. Мы расспросили кочегаров о том, что произошло с Пули и почему они занесли неподвижную собаку в кочегарку. Но они ответили, чтобы все вопросы мы задавали администратору здания, - подчеркнули арендаторы, требуя для кочегара уголовную ответственность.

В полиции сообщили, что наказывать кочегара не будут, хоть он и признался в причинении животному смерти. В департаменте полиции Карагандинской области объяснили причину НЕ наступления уголовной ответственности.

Установлено, что 35-летний житель Караганды находился на работе вместе со своим 35-летним напарником на территории предприятия. Они чистили снег и выбрасывали золу. В этот момент на него набросилась собака, которая была без поводка, без цепи. Эта собака продолжительное время проживала на территории бизнес-центра и не имела хозяина. Опрошенный кочегар сообщил, что с целью обезопасить себя он оглушил собаку, ударив ее лопатой. От полученной травмы собака умерла. Цели убивать, как он пояснил, у него не было. После чего он и его напарник решили сжечь собаку в печке, поскольку не имели возможности захоронить ее, - пресс-служба департамента полиции региона

Закон гласит, что убийца животного освобождается от ответственности, если совершил это без злого умысла и без хулиганских побуждений.

Убивать собаку умышленно он не хотел. Над данной собакой эти лица, как они пояснили, не издевались. Садистских методов не применяли. На момент причинения удара собаке на территории бизнес-центра посторонних лиц и несовершеннолетних лиц не было. Это важное обстоятельство, поскольку такая сцена может причинить психическую травму несовершеннолетним гражданам. Нашими сотрудниками была визуально осмотрена печь, но костей собаки там не обнаружено. Наказание может наступить за убийство животного в рамках статьи 316 Уголовного кодекса "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье", если преступление совершено из хулиганских побуждений с применением садистских методов в присутствии малолетних. В данном случае такие признаки отсутствуют. А поскольку состав уголовного правонарушения отсутствует, то направить данный материал в суд не предоставляется возможным. ДП Караганды

Между тем, арендаторы довели информацию о случившемся до собственника здания, и он пообещал провести свое расследование и привлечь виновных, если таковые будут, к дисциплинарной ответственности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!