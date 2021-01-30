Скончался известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев

Михаил Дорофеев более 25 лет проработал в различных СМИ Казахстана.

В Алматы на 48-м году жизни скончался известный казахстанский журналист, главный редактор сайта Informburo.kz и программы "Информбюро" на 31 канале Михаил Дорофеев, сообщает zakon.kz.

Михаил Дорофеев более 25 лет проработал в различных СМИ Казахстана. Начинал карьеру в СМИ в Атырауской области, затем работал в республиканских – на телеканале КТК, в газетах "Экспресс К", "Город" и "Мегаполис" (в качестве заместителя главного редактора).

Занимал руководящие должности на республиканских телеканалах, в том числе работал Генеральным директором ТОО "Телевидение г. Астана" и Генеральным продюсером ТОО "Телекомпания "Эра".

В разные годы был ведущим телевизионных программ "Портрет недели" (КТК), "Формула личности" (Казахстан, Астана-ТВ), "Тема" (телеканал "Астана"), "Открытый диалог" ("Хабар"). Лауреат премии Президента РК в области СМИ (2018 г.), академик Академии журналистики Казахстана.

С 2015 года занимал должность главного редактора информационно-аналитического сайта Informburo.kz.

Член Академии журналистики Казахстана 26 июня 2018 года Михаил Дорофеев удостоился почётной премии от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Informburo Михаила Дорофеева входит в TOP-5 казахстанских интернет-медиа. 2018 году Informburo.kz признан лучшим интернет-СМИ в Казахстане по версии Национальной премии "Үркер".

Редакция zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!