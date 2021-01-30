Казахстан увеличит число рейсов с Россией и Турцией

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Казахстан увеличит число регулярных рейсов с Россией и Турцией, сообщает zakon.kz.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 28 января 2021 года разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с 1 до 3 регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, а также с Турцией – увеличение на 1 рейс в неделю по маршруту Анталья – Алматы для турецкой стороны. пресс-служба Комитета гражданской авиации

Так, после увеличения регулярных рейсов между Казахстаном и Россией с учетом согласования российской стороны, авиасообщение будет выполняться по 3 рейса в неделю с каждой стороны по маршрутам Нур-Султан – Москва (2 рейса в неделю) и Алматы – Москва (1 рейс в неделю).

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

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