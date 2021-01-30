Есть погибший: Пять автомобилей столкнулись в ЗКО

Причины аварии устанавливаются.

30 января на трассе республиканского значения в ЗКО произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, передает zakon.kz со ссылкой на Литер.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в результате аварии есть погибший.

В 10:39 по местному времени в дежурную часть поступило сообщение о том, что на трассе республиканского значения в районе населенного пункта Алгабас Акжаикского района произошло ДТП с участием пяти автомашин марки Lada Granta, Volkswagen Passat, Toyota Camry, ВАЗ -2114 и Chevrolet Aveo. ДП ЗКО

В результате ДТП погиб пассажир автомашины Lada Granta, двое пострадали.

Причины аварии устанавливаются.

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