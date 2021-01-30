Новые карантинные меры введут в ВКО

Ограничительные меры продлены на всей территории области.

Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Хамит Илюбаев постановил продлить ограничительные меры с 30 января по 14 февраля 2021 года на всей территории области, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, акимам городов и районов необходимо:

1) сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов;

2) осуществлять охрану и контроль общественного порядка в городах Усть-Каменогорск, Семей в 402 квадратах (город Усть-Каменогорск – 200, город Семей 202) с привязкой к 40 участковым пунктам полиции (город Усть-Каменогорск - 23, город Семей - 17);

3) обеспечить контроль за недопущением проведения:

- массовых зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, мероприятий (корпоративов) в организованных коллективах на объектах общественного питания, развлекательных объектах, на предприятиях, в учреждениях и офисах;

- массовых семейных, торжественных, памятных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки) мероприятий, в том числе на дому;

- массовых театрализованных представлений, услуг аниматоров и ростовых кукол, шоу-программ, концертов в местах массового скопления людей (на площадях, в скверах, парках, прогулочных и набережных зонах), в том числе в закрытых помещениях (концертные залы, клубы) и других массовых мероприятий;

- проведение коллективных богослужений (в том числе жума-намаза);

- сократить проведение в государственных органах и организациях личных приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д. с личным участием сотрудников, за исключением случаев, требующих неотлагательного решения;

Акимам города Курчатов, Бескарагайского, Урджарского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов:

1) обеспечить работу:

- 3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

- 2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Павлодарской области;

- 4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.).

Запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области, кроме лиц, входящих в список исключения.

При соблюдении санитарных правил установить режим работы с 07.00 до 24.00 часов, с приостановлением деятельности в воскресенье:

1) объектов общественного питания:

- с заполняемостью не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, без проведения массовых, семейных, коллективных (корпоративных) мероприятий, конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), танцев.

Установить существующий режим работы в будние дни, а также до 19.00 часов в субботу и праздничные дни, с приостановлением деятельности в воскресенье:

1) продовольственных рынков внутри и вне зданий;

2) непродовольственных рынков внутри и вне зданий;

Установить существующий режим работы, с приостановлением деятельности в воскресенье (за исключением отделов, реализующих продуктовые товары, аптек и аптечной розничной сети, находящихся в них):

1) крытым спортивным объектам (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы клубных команд), ледовые катки крытых сооружений, независимо от форм собственности:

2) фитнес-центрам/клубам, тренажерным залам, помещениям для занятия спортивно-оздоровительными тренировками, СПА центрам/салонам, бассейны, спортивно-оздоровительным объектам с бассейнами

3) библиотекам, музеям;

4) бизнес-центрам (страховые компании, услуги: адвоката, нотариуса, бухгалтера, консалтинга, агентства по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей), и другим офисным зданиям;

5) объектам торговли непродовольственными товарами (магазины, отделы, минимаркеты, бутики):

- при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи; при площади торгового зала от 50 до 100 м2 – не более 8 человек соответственно, при площади торгового зала более 100 м2 заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя;

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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