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Стала известна причина смерти Михаила Дорофеева

Фото: zakon.kz. 30 января 2021, 19:28

Михаил Дорофеев скончался от инфаркта.

Стала известна причина смерти главного редактора информационно-аналитического портала Informburo.kz Михаила Дорофеева, сообщает zakon.kz.

Михаил Дорофеев 30 января скоропостижно скончался от инфаркта. Информацию подтвердили в УОЗ Алматы.

Михаила уважали все, кому приходилось взаимодействовать с ним, за его стремление быть честным и объективным, за его профессионализм и порядочность. Горько и очень тяжело писать о Михаиле в прошедшем времени, мы уверены, что был бы он жив, он смог бы реализовать еще множество нужных обществу проектов, быть наставником для тех, кто только начинает свой путь в профессии, - поделился коллектив сайта informburo.kz в instagram.

В Алматы на 48-м году жизни скончался известный казахстанский журналист.

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