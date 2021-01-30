В Узбекистане выявлен "британский штамм" коронавируса

Новый тип COVID-19 выявили у 10-летней девочки.

Замминистра здравоохранения Баходир Юсупалиев сообщил, что в Узбекистане обнаружен "британский штамм" коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.уз.

У 10-летней гражданки Узбекистана, прибывшей из ОАЭ, обнаружен «британский штамм» коронавируса. Это первый случай регистрации данного типа COVID-19 на территории страны. начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия Баходир Юсупалиев

Вирус был выявлен у жительницы Ташкента 2010 года рождения, которая 23 января вместе с семьей вернулась из Дубая. Проведенный в аэропорту экспресс-тест показал положительный результат, и она была направлена в инфекционную больницу.

В тот же день были проведены функционально-клинические обследования и поставлен диагноз бессимптомного течения COVID-19. У остальных членов семьи коронавирус не обнаружен, и они находятся на домашнем карантине.

В министерстве отметили, что в настоящее время состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, какие-либо жалобы отсутствуют.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!