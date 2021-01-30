Токаев выразил соболезнования семье и близким Михаила Дорофеева

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Токаев направил телеграмму соболезнования семье и близким Михаила Дорофеева
Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семье и близким в связи с безвременной кончиной известного журналиста Михаила Дорофеева, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
Выражаю искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной известного журналиста, члена Национального совета общественного доверия Михаила Дорофеева. Мы знали Михаила Дорофеева как яркую творческую личность, эффективного медиаменеджера, внесшего значительный вклад в формирование отечественного информационного пространства. Его высоко ценили за активную гражданскую позицию и высокие человеческие качества.Уверен, светлая память о Михаиле Дорофееве навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в телеграмме.
Напомним, на 48-м году жизни скончался известный казахстанский журналист, главный редактор сайта Informburo.kz и программы "Информбюро" на 31 канале Михаил Дорофеев.
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