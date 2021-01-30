В Алматы за пятничный вечер накрыли более 100 заведений из-за нарушений карантина

В течении двух дней мониторинговые группы провели очередные рейды в восьми районах южной столицы.

На более 20 миллионов тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматы в январе, сообщает zakon.kz.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы подсчитали количество проверенных за январь объектов. Мониторинговые группы проверили около трех тысяч кафе, баров, ресторанов, компьютерных клубов и караоке. В 216 из них не соблюдали предписания властей по соблюдению карантина. Только за два дня (28-29 января) составлено порядка 50 административных протоколов.

Как отметили представители мониторинговых групп действующих на территории Алматы в списке нарушений – проведение массовых мероприятий, несоблюдение режима работы и установленного количества посетителей, игнорирование запрета на работу развлекательных заведений, а также нарушение масочного режима работниками общественных заведений.

В течении двух дней мониторинговые группы провели очередные рейды в восьми районах южной столицы.

В ночь на 28 января проверки позволили выявить ряд ресторанов, кафе и игровой клуб, нарушивших карантинные меры.

Мобильная группа из числа сотрудников акимата, полицейских, представителей палаты предпринимателей "Атамекен" проверили 141 увеселительное заведение, игровые клубы и ресторанно-гостиничные комплексы. В 12 из них выявлены нарушения. Уже 4 административных материала по статье 462 части 3 передано в специализированные межрайонные суды.

Так, на территории Алмалинского района составлен протокол в отношении владельца кафе "Boohouse". Еще два адмматериала выявлено в Турксибском районе, где нарушения зафиксировали в игровом клубе "БекАр" и ресторанно-гостиничном комплексе "Erbil".

В ночь на 29 января появление мониторинговых групп "испортило" настроение посетителям 135 заведений. По итогам рейдовых мероприятий составлено 39 протоколов, из них 9 в отношении владельцев заведений. ДСЭК г.Алматы

Нарушения выявлены в кафе: "Жақсылық", "Центр шашлыка", в бильярдном клубе "Шамо", в ресторане "Финик", в ночном клубе "Fizika", кафе "Boohouse", кафе "Пират", караоке-баре "Рыба моей мечты", в бинго клубе "Виктория", ресторанах "Манана", "Пугасов", кафе "Пират", баре "Бармаглот", в игровом клубе "БекАр", ресторанно-гостиничном комплексе "Erbil" и нескольких компьютерных клубах.

В очередной раз выявлены нарушения в двух кафе, чья деятельность по решению суда приостановлена на один месяц. Это кафе "Премьера" и кафе "Таужолы". Также владельцы этих заведений должны выплатить штрафы в размере 100 МРП. К слову, таким образом будут поступать со всеми злостными нарушителями, направляя дела в суд.

В ДСЭК города Алматы подвели предварительные итоги первого месяца 2021 года. Всего с начала января составлено 169 протоколов, из них наложено на юридические лица 44 протоколов на сумму 14 643 340 тенге, а также за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 125 протоколов, на сумму 5 513 130 тенге.

Напомним, что с 1 февраля в городе Алматы карантинные меры ужесточаются: объекты общепита будут работать с 9 до 20.00 часов, а те заведения, что находятся на территории торгово-развлекательных центров, будут обслуживать посетителей в режиме доставки и выноса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!