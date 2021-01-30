Компанию Илона Маска обвинили в нарушении лицензии при испытании ракеты

По этой причине регулятор не выдал разрешение на проведение летных испытаний.

Компания Илона Маска SpaceX нарушила условия лицензии на запуск Starship, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

После успешного старта первого испытательного полета ракеты Spaceship случилось ее неудачное приземление. Сооружение взорвалось при попытке приземлиться. Тестовый запуск произошел в прошлом месяце. Согласно данным агентства Reuters, компания Илона Маска не выполнила условия лицензии во время проведения испытаний.

Документы были выданы Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), однако нарушены компанией. В этой связи на прошлой неделе началось расследование по выяснению причин, из-за которых фирма Илона Маска отказалась придерживаться предусмотренных FAA условий.

После чего Илон Маск выступил с заявлением о том, какие последствия для человечества будет иметь перенос сроков испытания сверхтяжелой ракеты. По его словам, трагедия заключается в том, что земляне могут никогда не добраться до Марса. В свою очередь, предприниматель обвинил американское управление гражданской авиации в том, что там существует "принципиально неисправная система регулирования". Сообщение с критикой FAA Маск оставил в своем Твиттере, однако позже удалил пост.

Сверхтяжелая ракета Spaceship, которую испытывал Маск, является шестнадцатиэтажным прототипом тяжелой ракеты-носителя. Ее разработала фирма Space X для того, чтобы перевозить сто тонн груза, а также людей в миссиях на Марс и Луну.

Ранее Илон Маск заявлял, что готов реализовать все свое имущество ради организации полетов на соседнюю планету. По словам бизнесмена, строительство города на Марсе потребует больших денег, и он собирается потратить на это свое состояние.

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