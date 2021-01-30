Нигматулин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Дорофеева

Фото: zakon.kz.

Председатель Мажилиса также подчеркнул вклад Михаила Дорофеева в оперативное и объективное освещение законодательной деятельности депутатского корпуса.