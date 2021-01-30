Владельцев ресторанов и лаундж баров оштрафовали в Нур-Султане

В отношении всех нарушителей возбуждено административное дело и наложен штраф.

Мониторинговая группа вместе с сотрудниками ДП, районного акимата и волонтерами продолжает проверку столичных объектов малого и среднего бизнеса на соблюдение режима карантина, передает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, 29 января при вечернем обходе были проверены очередные объекты.

Так, в районе "Есиль" при мониторинговых проверках выявлены факты нарушения режима работы следующими заведениями: ресторан "Ми Ген", бар Chechil Pub, ресторан ECHO, компьютерный клуб "Strong".

В Сарыаркинском районе после 20.00 функционировал бар "Nirvana", также овощной овощной киоск "Fresh mart", который продолжал действовать после 22.00.

В районе "Байконур" нарушая режим карантина действовали лондж-бар МЯТА, игровой клуб "Фанат", столовая "Жаренная рыба", гриль-бар "Шашлыкофф" и пивной бар "OLD Tovern".

В отношении всех нарушителей возбуждено административное дело и наложен штраф.

Мониторинговые группы предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования постановления Главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

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