Протестующие бросают бутылки, петарды и дымовые шашки в полицейских в Париже

Акции начались после принятия в первом чтении Нацсобранием Франции законопроекта "О глобальной безопасности".

Агрессивно настроенные молодые люди бросают бутылки, петарды и дымовые шашки в полицейских на площади Республики в Париже, где проходила акция против законопроекта "О глобальной безопасности", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Митинг, участники которого выступали против ряда статей законопроекта "О глобальной безопасности", начался в Париже около 14.00 (19.00 по времени Нур-Султана) и проходил в спокойной обстановке. Несколькими часами позже к акции присоединились люди в чёрной одежде, которые начали провоцировать полицейских. Они бросают в них бутылки и петарды, скандируют оскорбительные лозунги.

Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября. Многие из манифестаций, в том числе в Париже, сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Акции начались после принятия в первом чтении Нацсобранием Франции (нижняя палата парламента) законопроекта "О глобальной безопасности". В частности, 24-я статья документа предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций.

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