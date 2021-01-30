Об опасности БАДов предупредил врач

Мясников призвал быть внимательными с биологически активными добавками.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности некоторых видов БАДов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам медика, некоторые биологически активные добавки содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества. Он рассказал о своем знакомом, который пытался похудеть с помощью таких таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали мощное наркотическое вещество.

Хорошо, что он обратил внимание <…> Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом. врач и телеведущий Александр Мясников

Другой его знакомый рассказал о БАДах, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом от капсул, но жаловался на побочный эффект в виде желтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал наличие в них лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.

Врач уточнил, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие.

Мясников призвал быть внимательными с биологически активными добавками.

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