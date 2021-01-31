В Telegram начали публиковать данные российских силовиков, задерживающих протестующих

Авторы публикаций пользуются утекшими в сеть базами.

В мессенджере Telegram появился канал, в котором публикуются персональные данные силовиков, проводящих задержания участников протестных митингов за Навального, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях, а также, в некоторых случаях, данные их родственников. Как сообщил "Коммерсант", авторы канала "Каратели России", в котором появились эти публикации, используют компьютерные программы для распознавания лиц, а также специализированные базы данных, утекшие в Сеть.

Кроме того, указывается, что в канал также встроен специальный поисковый механизм, позволяющий в анонимном режиме загрузить данные, добавляемые в отчет. Аудитория канала составляет уже более 8,5 тысяч человек.

В свою очередь, Роскомнадзор направил руководству соцсети Telegram требование прекратить распространять персональные данные россиян, так как это не только нарушает российское законодательство, но и создает угрозу безопасности тех граждан, данные которых попадают в открытый доступ.

В тексте письма ведомство указывает, что публикация персональных данных россиян также противоречит политике конфиденциальности компании Telegram Group Inc.

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