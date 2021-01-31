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Казахстанский конькобежец стал вторым на этапе Кубка мира

Фото: Olympic.kz 31 января 2021, 00:24

В активе Казахстана второе малое "серебро".

Казахстанский конькобежец Демьян Гаврилов стал вторым на этапе Кубка мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В Херенвене (Нидерланды) продолжается второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. Завершились соревнования среди мужчин на дистанции 1500 метров в группе "Б".

Среди казахстанских спортсменов Демьян Гаврилов завоевал серебряную медаль показав результат 1:47:170.

Другой казахстанский спортсмен Дмитрий Морозов занял 11 место.

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