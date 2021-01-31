Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова

За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.

Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

При переходе на страницу пользователя можно увидеть запись: "Действие учетной записи приостановлено". Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.

За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.

Ранее Слепаков в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он осудил насилие на протестах и попытки привлечь к участию в них детей. После публикации на него обрушились с критикой те, кто поддерживает такие акции.

Юмориста стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание стихотворения. Ему и его детям начали угрожать.

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