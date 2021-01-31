Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак

По словам диетолога, кофе может приводить к лишнему весу.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Диетолог подчеркнула, что категорически не рекомендует есть на завтрак бутерброды.

Врач рассказала, что после сна организму нужно пополнить запасы полезных веществ, затраченных во время сна. Поэтому если завтрак состоит из продуктов, содержащих сахар и дрожжи, например, белый хлеб, а также красители и консерванты, как в колбасе, то организму придется переварить тяжелую пищу.

Другой вредный продукт — кофе. Диетолог объяснила, что кофе придает бодрости только на короткий промежуток времени, после захочется спать. Также напиток может приводить к лишнему весу, потому что к вечеру из-за него появляется голод.

Дюваль посоветовала есть на завтрак каши, омлет, салат с куриной грудкой или цельнозерновой хлеб.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!