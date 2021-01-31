Появление ВИЧ связали с Первой мировой войной

Оригинальную версию распространения болезни высказал канадский ученый.

Появилась гипотеза, что первым в мире вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) заразился солдат Первой Мировой войны, который голодал в Африке и ел обезьян, сообщает zakon.kz.

Гипотезу высказал эпидемиолог, профессор Жак Пепин из канадского Университета Шербрука, передает газета Daily Mail.

Исследователь выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии.

Пепин считает, что у военных быстро закончилось продовольствие, и они решили охотиться на обезьян и других животных.

Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению. профессор Жак Пепин

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции ученый назвал повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов.

СПИД унес более 33 миллионов жизней, а от его возбудителя, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), до сих пор оказалось невозможным найти вакцину. Лекарства, предотвращающие передачу вируса, теперь легко доступны во многих странах, однако в 2019 году ВИЧ заразились 1,7 миллиона человек в мире. Пепин, эпидемиолог из Университета Шербрука в Канаде, десятилетиями пытался выяснить происхождение ВИЧ - с тех пор, как начал работать терапевтом в Заире (сегодня Демократическая Республика Конго) в 1980-х годах.

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