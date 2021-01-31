Волчья стая в Боровом попала на видео

Волки в этих краях редкость, поэтому кадры так удивили местных жителей.

В казахстанских соцсетях распространяется видео, на котором стая то ли волков, то ли собак, пересекает замерзшее озеро Бурабай, сообщает zakon.kz.

Волки в этих краях редкость, поэтому кадры так удивили местных жителей.

Животные хорошо видны, несмотря на ночную съемку. Стая движется по льду под яркой луной. Но понять волки это или бродячие собаки – сложно. Мнения комментаторов разделились.

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